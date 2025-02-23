Британия объявила дату оглашения «самого большого пакета санкций» против России
09:20 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания планирует ввести новые санкции в отношении России в понедельник 24 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми, чьи слова приводит британский телеканал ITV.
Глава Форин оффиса анонсировал введение «самого большого пакета санкций с начала конфликта [на Украине]». Новая порция ограничений против России будет введена именно 24 февраля, в день третьей годовщины с момента начала специальной военной операции.
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