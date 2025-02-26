В Туапсинском районе Кубани после атаки дронов введено свободное посещение школ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Туапсинского района Краснодарского края, подвергшегося атаке дронов со стороны ВСУ, ввели возможность посещения школ и детских садов на усмотрение родителей. Об этом глава Сергей Бойко сообщил в телеграм-канале

«Сегодня в связи с атакой вражеских дронов посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей» — говорится в сообщении.