Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян у острова Верде
12:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга у острова Верде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.
«Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск)», — заявили в посольстве.
«Тело М. С. Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, И. Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро», — говорится в сообщении дипломатического представительства.
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