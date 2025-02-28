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Посольство РФ на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян у острова Верде

12:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга у острова Верде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13:30 (08:30 мск)», — заявили в посольстве.

«Тело М. С. Мелехова было доставлено в больницу Святого Патрика города Батангас, И. Перегудина — в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

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