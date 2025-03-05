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НОВОСТИ

В Доме правительства Московской области подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»

19:19 05.03.2025

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Фото пресс-службы правительства Московской области
В Доме правительства Московской области подписано соглашение о взаимодействии между Прокуратурой, Общественной палатой и Министерством здравоохранения Московской области. Документ закрепляет процедуры взаимодействия в рамках реализации федерального проекта «Здравконтроль», запущенного Общественной палатой Московской области в 2020 году при поддержке регионального Министерства информации и молодежной политики.

На сегодняшний день проект охватывает 50 регионов России, где его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей. «Здравконтроль» стал важным инструментом обратной связи между гражданами, медицинским сообществом и надзорными органами: ежедневно через платформу обрабатывается свыше 120 тысяч обращений по вопросам качества медицинской помощи, доступности лекарств, а также соблюдения федерального законодательства.

Председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов отметил, что проект получил широкую поддержку на федеральном уровне.

«Проект успешно реализуется уже более 5 лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что «Здравконтроль» наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране», — подчеркнул Анатолий Торкунов.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что проект поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации и играет ключевую роль в общественном контроле за сферой здравоохранения.

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране», — отметил Сергей Забатурин.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что взаимодействие общественных институтов и органов власти позволяет добиться максимального эффекта.

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь в регионе была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно поэтому министерство взаимодействует и с прокуратурой Московской области и Общественной палатой. Благодаря совместной работе, мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», — сказал Максим Забелин.

В течение года планируется заключение подобных соглашений с медицинскими организациями Московской области. На территории Российской Федерации проект реализуется через Фонд «Социальная сфера», под руководством председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области Евгения Мартынова.

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