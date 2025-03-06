Украина не сможет применять ракеты Storm Shadow без разведданных США — Daily Mail
17:40 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские ракеты Storm Shadow стали «бесполезными» для ВСУ, так как для их использования необходимы разведывательные данные США, которыми больше не делятся Украиной по решению американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
По ее информации, США не только перестали отправлять Украине американские разведданные, но и запретили Великобритании делиться ими с Киевом.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о приостановке обмена разведданными между США и Украиной.
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