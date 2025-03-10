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США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны — Уиткофф

17:12 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление киевским властям тех разведывательных данных, которые необходимы для оборонительных целей. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

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