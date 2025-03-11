НАТО настаивает на углублении сотрудничества ЕС и Турции ввиду отдаления США — FT
12:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Марк Рютте в частном порядке призвал лидеров Европейского союза активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, оставив разногласия для укрепления сотрудничества в области безопасности. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о его высказываниях.
Согласно сведениям издания, это связано с позицией президента США Дональда Трампа и его администрации в отношении европейской безопасности. Как пишет FT, Брюссель изучает возможности расширения сотрудничества с Турцией и другими странами, не входящими в Евросоюз, в рамках наращивания европейского оборонного потенциала. По словам чиновников, стремление расширить взаимодействие с Анкарой также направлено на улучшение двусторонних связей со странами ЕС.
Газета напоминает, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил встречу по Украине в Лондоне в начале этого месяца. По словам трех человек, осведомленных о ходе дискуссии, это последовало за обращением Рютте на закрытом обеде с лидерами ЕС в феврале, где он подчеркнул важность расширения сотрудничества с Турцией и призвал присутствующих активнее взаимодействовать с Анкарой.
Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания президентом он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства — члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.
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