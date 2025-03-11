Ущерб нефтепроводу «Дружба» от атаки украинского дрона устранен российским оператором – МИД Венгрии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки нефти в Венгрию из России возобновились, повреждения нефтепровода «Дружба», подвергшегося нападению вооруженных сил Украины, устранены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“ возобновилась», — написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).