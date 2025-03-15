Время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа» — Песков

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение президента РФ Владимира Путина украинским формированиям сложить оружие в Курской области пока действует, однако время у Киева истекает. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока действует, — ответил он на соответствующий вопрос. — У них время сокращается, как шагреневая кожа».