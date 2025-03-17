Крупнейшие телескопы мира частично «ослепнут» после постройки заводов в Чили — ученые

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постройка в Чили индустриального парка INNA рядом с обсерваториями Параналь и Серро-Амазонес приведет к увеличению светового загрязнения неба на 35-50% и значительному усилению вибраций грунта и турбулентности воздуха. Это лишит крупнейшие телескопы мира возможности «видеть» подобные Земле экзопланеты и другие объекты, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

«Световое загрязнение неба особенно сильно мешает нам искать землеподобные планеты, самые далекие и тусклые галактики, мешает наблюдать за опасными околоземными астероидами. Мы строим самые большие и мощные телескопы в идеальном для этого месте на Земле для того, чтобы совершать уникальные открытия, и постройка парка INNA в буквальном смысле лишит нас этого окна во Вселенную», — пояснила официальный представитель ESO в Чили Ициар де Григорио-Монсалво, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.

Как отмечается в сообщении, в конце декабря прошлого года компания AES Andes объявила о планах по постройке на территории Чили индустриального парка INNA площадью в 3 тыс. га. На его территории должны появиться порт и электрогенерирующие мощности, а также заводы по производству аммиака и водорода. Данный парк будет расположен всего в 5 — 11 км от обсерваторий Параналь и Серро-Амазонес, где сейчас работают или строятся одни из самых мощных оптических телескопов мира.

Для всесторонней оценки последствий постройки данного индустриального парка специалисты ESO создали компьютерную модель окрестностей Параналь и Серро-Амазонес, при помощи которой они проанализировали, как изменятся условия в окрестностях каждого крупного телескопа после сооружения данного промышленного объекта. Эти расчеты показали, что постройка заводов и прочих объектов инфраструктуры крайне негативно повлияет на все аспекты работы обсерваторий.

В частности, средний уровень светового загрязнения неба в безоблачную погоду вырастет на 35-50%; причем особенно сильно (55%) ухудшится обстановка в окрестностях строящегося телескопа CTA-южный, нацеленного на изучение мощнейших космических лучей и гамма-вспышек. Установка же на территории индустриального парка большого числа ветряков вызовет резкое усиление турбулентности в окрестностях телескопа VLT, одного из крупнейших оптических приборов на Земле.

Это приведет к тому, что длина отрезков времени с самыми оптимальными условиями для наблюдений на VLT сократится примерно на 40% после постройки парка. Также порождаемые ветряками вибрации сильно ограничат или сделают невозможной работу данного прибора в режиме интерферометра, позволяющего повысить разрешающую способность VLT. По этой причине астрономы еще раз призывают компанию AES Andes и правительство Чили отказаться от текущих планов и перенести данный индустриальный парк в другой регион страны.