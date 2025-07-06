Илон Маск заявил, что создал политическую партию
09:00 06.07.2025 Источник: Интерфакс
Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил, что сформировал в США новую политическую партию - "Партию Америки".
"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...) Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х.
Маск отметил, что формирование партии обусловлено тем, что сегодня Соединенные Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".
СМИ пишут, что пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.
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