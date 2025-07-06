Илон Маск заявил, что создал политическую партию

09:00 Источник: Интерфакс

Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил, что сформировал в США новую политическую партию - "Партию Америки".

"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...) Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х.

Маск отметил, что формирование партии обусловлено тем, что сегодня Соединенные Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

СМИ пишут, что пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.