На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с использованием дрона

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередное нападение на торговое представительство России в Швеции совершено в Стокгольме. Как указывается в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии, с беспилотника на территорию был сброшен пакет с краской.

«5 июля 2025 года около 03:30 торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня», — говорится в тексте.