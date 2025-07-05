На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с использованием дрона
18:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередное нападение на торговое представительство России в Швеции совершено в Стокгольме. Как указывается в сообщении, размещенном в телеграм-канале дипмиссии, с беспилотника на территорию был сброшен пакет с краской.
«5 июля 2025 года около 03:30 торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня», — говорится в тексте.
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