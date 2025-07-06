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Дискуссия о приеме в НАТО стала «токсичной» и «ходит по кругу» - МИД Украины

09:45 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала «очень токсичной» для Киева. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <…> выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.

«Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу», — добавил Тихий.

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