Дискуссия о приеме в НАТО стала «токсичной» и «ходит по кругу» - МИД Украины

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала «очень токсичной» для Киева. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <…> выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.

«Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу», — добавил Тихий.