Дискуссия о приеме в НАТО стала «токсичной» и «ходит по кругу» - МИД Украины
09:45 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала «очень токсичной» для Киева. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.
«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <…> выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.
«Это превратилось в абсолютно токсичную дискуссию, которая ходит по кругу», — добавил Тихий.
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