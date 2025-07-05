Паспорт гражданина РФ подлежит замене при изменении внешности его владельца — МВД

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паспорт гражданина России необходимо заменить, если внешность его владельца сильно изменилась из-за перенесенного заболевания или пластической операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — сказали в пресс-центре, сославшись на положение о паспорте гражданина РФ.

Кроме того, в МВД сообщили, что паспорт будет считаться непригодным для дальнейшего использования вследствие нарушения элементов защиты бланка, в результате которого невозможно установить подлинность такого бланка или обеспечить защиту от изменения содержащихся на нем записей, изображений, реквизитов или иных сведений или их содержание. Также паспорт будет признан недействительным при отсутствии страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок и записей, в результате износа или повреждения, при котором невозможно однозначно визуально определить реквизиты паспорта, наличие в нем тех или иных сведений либо их содержание.