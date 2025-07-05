Россия производит в разы больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе — Рютте
21:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит в разы больше боеприпасов, чем все страны — участницы Североатлантического альянса за год.
«Мы имеем дело с серьезным геополитическим вызовом. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в современной истории. Они производят за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО за год», — сказал он в интервью газете The New York Times.
Рютте утверждает, что достигнутое по итогам саммита лидеров Североатлантического альянса в Гааге согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году необходимо, чтобы гарантировать странам НАТО безопасность в том числе от России. «Да, это огромные расходы. Но если мы не пойдем на них, нам придется учить русский», — заявил он.
Идею о якобы намерении РФ атаковать страны НАТО в последние месяцы постоянно повторяют руководители структур альянса и ЕС. Ни генсек организации, ни глава Еврокомиссии не объясняют, зачем Москве это делать.
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