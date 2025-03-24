ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ
10:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене», — сообщили в ЦОС.
По данным следствия, он установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. «В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ», — отметили в ФСБ.
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