10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала за госизмену сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене», — сообщили в ЦОС.

По данным следствия, он установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. «В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ», — отметили в ФСБ.