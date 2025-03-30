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Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на нефть из РФ, если Москва не пойдет на сделку по Украине

17:47 30.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не пойдет на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития на Украине и если я подумаю, что это вина России <…>, я введу вторичные пошлины на всю нефть из России, — сказал он в комментарии телеканалу NBC News. — Это будет выглядеть следующим образом: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Соединенных Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25 до 50%».

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