Зеленский отказался включать Китай в число гарантов безопасности

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина выступает против включения Китая в число гарантов ее безопасности. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит издание РБК-Украина.

«Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — сказал он.