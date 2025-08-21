Зеленский заявил, что уже хотел бы провести выборы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы уже провести выборы.

«Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и так далее. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с журналистами, фрагменты которой опубликовало издание «Телеграф».