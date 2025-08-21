Силы ПВО утром сбили 21 украинский БПЛА над Крымом и Азовским морем

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над территорией Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

«21 августа в период с 07:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 БПЛА — над территорией Республики Крым, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.