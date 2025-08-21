Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса и юридически признавать потерю территорий
12:05 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит агентство РБК-Украина.
Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать, — сказал он, отвечая на вопрос о выводе войск из Донбасса. — Но здесь вопрос не только в конституции, это вопрос о выживании нашей страны, и здесь вопрос о наиболее сильных защитных рубежах, о расстояниях до промышленных центров».
Зеленский также дал понять, что не рассматривает контролируемые Россией территории Сумской и Николаевской области как объекты для обмена, поскольку считает их слишком незначительными. Он также отметил, что говорить о готовности Украины на какой-то обмен можно только после того, как эти требования будут обозначены. «Но Украина точно юридически не признает оккупацию своих территорий», — добавил он.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что «некоторые обмены территориями» будут. Украинское издание «Страна» со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования.
