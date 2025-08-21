ФСБ задержала иностранца при попытке вывезти похищенные документы ВПК
10:32 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) иностранца, пытавшегося вывезти из России похищенные документы по российскому ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска „Яраг-Казмаляр“ Республики Дагестан задержан завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 г. р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса», — сообщили в ЦОС. Задержанный признался, что по указанию проживающего на Украине брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы 1981 г. р., являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон для переправки на Украину.
НОВОСТИ
- 14:33 21.08.2025
- Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
- 14:32 21.08.2025
- На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона
- 14:12 21.08.2025
- После соглашения с Азербайджаном Армения не будет увеличивать военный бюджет — Пашинян
- 14:00 21.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО
- 13:32 21.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Александро-Шультино в ДНР
- 13:20 21.08.2025
- МИД КНР обвинил спецслужбы Новой Зеландии в распространении слухов о Китае
- 13:05 21.08.2025
- Зеленский заявил, что не согласится на встречу с Путиным и Трампом в Москве
- 13:00 21.08.2025
- Президент Чехии допускает размещение чешских миротворцев на Украине
- 12:32 21.08.2025
- Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании
- 12:20 21.08.2025
- КНР против патрулирования боевыми кораблями США акватории около Венесуэлы — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать