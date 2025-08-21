0
НОВОСТИ

ФСБ задержала иностранца при попытке вывезти похищенные документы ВПК

10:32 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) иностранца, пытавшегося вывезти из России похищенные документы по российскому ВПК. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска „Яраг-Казмаляр“ Республики Дагестан задержан завербованный СБУ гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 г. р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса», — сообщили в ЦОС. Задержанный признался, что по указанию проживающего на Украине брата — Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы 1981 г. р., являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон для переправки на Украину.

