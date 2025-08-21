0
НОВОСТИ

Как городские гранты помогают волонтерам поддерживать участников СВО и их семьи

11:24 21.08.2025

Московские некоммерческие организации (НКО) активно оказывают помощь участникам специальной военной операции и их близким. При этом проекты поддержки участников СВО и членов их семей стали одним из наиболее актуальных направлений отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО «Москва – добрый город». Этот конкурс проводится московским департаментом труда и социальной защиты населения. За три года 54 некоммерческим организациям передали 140 млн руб. на выполнение их программ.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте седьмого конкурса грантов «Москва – добрый город», грантовый фонд которого составит 400 млн руб. Подать заявку можно с 27 августа по 30 сентября в личном кабинете на сайте.

По словам руководителя региональной общественной организации «Общество инвалидов войны в Афганистане – Московский дом солдатского сердца» Михаила Яшина системная поддержка со стороны города крайне важна для развития социальных программ, адресованных участникам СВО и их семьям. «Мы ежегодно становимся победителями конкурса грантов «Москва – добрый город». И для нас эта победа не просто финансовая помощь. Это возможность создавать комплексные программы, которые решают широкий круг задач – от реабилитации участников СВО до их профориентации и получения ими новых профессий. Такая поддержка служит прочным фундаментом для развития и масштабирования наших проектов. Мы системно способствуем социализации, помогаем обрести уверенность в будущем и расширяем возможности для дополнительного образования военнослужащих», – сообщил Яшин.

Как отмечает председатель совета общественной организации «Дом трудолюбия «Ной» Эмиль Сосинский, поддержка города помогает добровольцам найти необходимые ресурсы для расширения производства и привлечения новых участников.

