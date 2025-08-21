Поляки считают, что президент, а не премьер должен отвечать за контакты с США — опрос
11:00 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Кароль Навроцкий, а не премьер-министр Дональд Туск должен представлять Польшу в отношениях с США и с президентом Дональдом Трампом. Такого мнения придерживаются 48,6% участников опроса, проведенного исследовательским центром SW Research для интернет-портала onet.pl.
Противоположную точку зрения разделяют 28,4% респондентов, а еще 23% опрошенных признаются, что собственной точки зрения по этому вопросу у них нет.
«Это отчетливый сигнал, что [польское] общество ожидает от президента большей активности на международной арене, особенно в отношениях с США», — прокомментировали результат исследования авторы опроса.
3 сентября Кароль Навроцкий вылетает в США по приглашению Дональда Трампа. Это будет его первый заграничный визит в качестве главы государства.
