Штат Национальной разведки США могут сократить на 40% - СМИ
11:32 21.08.2025 Источник: Интерфакс
На 40% планируется сократить штат Национальной разведки США в соответствии с указанием директора ведомства Тулси Габбард, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на его офис.
В информационном бюллетене Управления национальной разведки (ODNI) Габбард заявила, что оно "стало раздутой и неэффективной структурой, а в разведывательном сообществе изобилует злоупотребление властью".
Под сокращение попадают Национальный центр по борьбе с распространением и биологической безопасности, который занимается мониторингом оружия массового уничтожения; Центр вредоносного иностранного влияния, который описывает свою миссию как "смягчение угроз демократии"; Центр интеграции информации о киберугрозах, который занимается кибербезопасностью, и ряд других.
Ожидается, что сокращения позволят ежегодно экономить около $700 млн.
