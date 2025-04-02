Сенаторы США представили законопроект о санкциях против РФ — The Hill
09:05 02.04.2025 Источник: Интерфакс
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.
"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.
Уточняется, что санкции предусматривают введение 500% пошлин.
"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в сенат и палату представителей", - заявили законодатели.
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