Путин сообщил Трампу, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня
19:25 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — сказал представитель Кремля.
«В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также и две партии тел погибших», — сказал Ущаков.
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