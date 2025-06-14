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Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Затронута тема конфликта Ирана и Израиля

19:15 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», — сказал Ушаков.», — сказал представитель Кремля.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, несмотря на разницу в оценках ударов Израиля по Ирану, не исключили возвращения Тегерана к переговорам с Вашингтоном. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе», — добавил помощник российского лидера.

«В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также и две партии тел погибших», — сказал он.

«Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны», — заявил представитель Кремля.

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