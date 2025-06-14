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НОВОСТИ

Запланированные на 15 июня переговоры США и Ирана в Маскате не состоятся – МИД Омана

19:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый раунд переговоров делегаций Ирана и США по ядерному досье, которой был запланирован на 15 июня в Маскате, не состоится. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.

«Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся», — написал он на своей странице в соцсети X.

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