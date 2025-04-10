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ЕС готов на увеличение закупок газа у США, чтобы снизить напряженность — еврокомиссар

11:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз может увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США, чтобы снизить градус напряженности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

Он подчеркнул, что, хотя ЕС и нацелен использовать преимущественно возобновляемые источники энергии, это «не исключает потенциальных обязательств» по покупке СПГ в США в связи с новыми американскими пошлинами. «В покупке больших объемов газа из США у нас есть потенциал, но закупать его стоит на таких условиях, которые не помешают нашему переходу к зеленой экономике», — сказал Йёргенсен.

По его мнению, возобновляемые источники энергии необходимы для снижения цен на энергоресурсы и окончательного отказа от российского сырья.

Кроме того, Йёргенсен уверен, что ЕС удастся извлечь выгоду из хаоса на мировых рынках, вызванного тарифной политикой Дональда Трампа. «Компании будут искать тихие гавани с предсказуемыми условиями, и Евросоюз — это как раз такое место», — предположил он.

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