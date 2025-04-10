ЕС готов на увеличение закупок газа у США, чтобы снизить напряженность — еврокомиссар
11:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз может увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США, чтобы снизить градус напряженности в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.
Он подчеркнул, что, хотя ЕС и нацелен использовать преимущественно возобновляемые источники энергии, это «не исключает потенциальных обязательств» по покупке СПГ в США в связи с новыми американскими пошлинами. «В покупке больших объемов газа из США у нас есть потенциал, но закупать его стоит на таких условиях, которые не помешают нашему переходу к зеленой экономике», — сказал Йёргенсен.
По его мнению, возобновляемые источники энергии необходимы для снижения цен на энергоресурсы и окончательного отказа от российского сырья.
Кроме того, Йёргенсен уверен, что ЕС удастся извлечь выгоду из хаоса на мировых рынках, вызванного тарифной политикой Дональда Трампа. «Компании будут искать тихие гавани с предсказуемыми условиями, и Евросоюз — это как раз такое место», — предположил он.
НОВОСТИ
- 12:20 10.04.2025
- Директор ЦРУ заявил о состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными с Россией
- 12:05 10.04.2025
- Китай не потерпит запугивания со стороны США и будет бороться до конца — Минкоммерции
- 12:00 10.04.2025
- Андрей Логинов назначен на должность ректора РГГУ
- 11:32 10.04.2025
- Учителя и ученик задержали мужчину, ворвавшегося в школу в Челябинской области
- 11:20 10.04.2025
- Каллас признала, что США невысоко ценят ЕС как политический институт
- 11:05 10.04.2025
- Все имущество ЭПХЦ перейдет Эстонии в случае ликвидации церкви, заявил экс-глава МВД
- 10:32 10.04.2025
- Система ПРО США Golden Dome будет учитывать угрозы от гиперзвукового оружия — генерал
- 10:20 10.04.2025
- Более 30 тыс. гаитян покинули свои дома из-за разгула насилия — ООН
- 10:05 10.04.2025
- США уничтожили Украину, в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира — Карлсон
- 10:00 10.04.2025
- США лишат поддержки ряд стран, где изначально не планировали прекращать помощь — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать