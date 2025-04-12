ВСУ сообщили о гибели на задании одного из пилотов F-16
15:00 12.04.2025 Источник: РБК
Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов, сообщили в телеграм-канале Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — говорится в сообщении.
В ВС не уточнили, был ли безвозвратно потерян сам самолет. «Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу», — добавили там. (РБК)
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