ВСУ сообщили о гибели на задании одного из пилотов F-16

15:00 Источник: РБК

Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов, сообщили в телеграм-канале Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — говорится в сообщении.

В ВС не уточнили, был ли безвозвратно потерян сам самолет. «Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу», — добавили там. (РБК)

