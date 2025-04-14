0
0
112
НОВОСТИ

Над регионами РФ за ночь сбиты 52 украинских БПЛА

09:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Курской и Тульской областей, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 14.04.2025
Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина — Песков
0
51
09:20 14.04.2025
Объем торговли Китая с Россией в январе — марте снизился на 6,6%, до $53,21 млрд
0
97
09:05 14.04.2025
Писатель Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет
0
131
12:15 13.04.2025
Один из истребителей F-16 ВСУ сбит российскими средствами ПВО – МО РФ
0
1757
12:06 13.04.2025
Ждать каких-то сиюминутных результатов от контактов РФ и США невозможно - Песков
0
1574
10:20 13.04.2025
К украинцам в Австрии следует относиться таким же образом, как к другим просителям убежища - министр
0
1735
10:00 13.04.2025
Спрос на поездки в США падает в Европе и Канаде - СМИ
0
1721
09:32 13.04.2025
Первый канал готовится снимать сразу несколько полнометражных фильмов о Незнайке
0
1799
09:15 13.04.2025
У мошенников появился очередной сценарий для проникновения в аккаунты «Госуслуг» граждан
0
1868
09:00 13.04.2025
Посол Келин: На самом ли деле у нас есть интерес следить за всеми этими старыми британскими подлодками?
0
1808

Возврат к списку