Над регионами РФ за ночь сбиты 52 украинских БПЛА
09:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Курской и Тульской областей, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.
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