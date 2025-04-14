Над регионами РФ за ночь сбиты 52 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 52 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Курской и Тульской областей, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сказали в Минобороны.