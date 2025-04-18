США после трех лет поддержки Украины должны сфокусироваться на чем-то другом — Рубио

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже.

«С точки зрения США, мы потратили на поддержку Украины три года и миллиарды долларов и сейчас дошли до точки, когда мы должны сфокусироваться на других задачах», — сказал он.