Матвиенко считает, что предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине пока не просматривается

09:41 Источник: Интерфакс

Значимые предпосылки к урегулированию конфликта с Украиной на данный момент отсутствуют, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию", - написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты", опубликованной в пятницу по случаю Дня России.

Она считает, что в настоящее время конфликт с Украиной усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации. При этом Матвиенко подчеркнула, что "Российская Федерация - государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии".