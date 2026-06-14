Матвиенко считает, что предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине пока не просматривается
09:41 12.06.2026 Источник: Интерфакс
Значимые предпосылки к урегулированию конфликта с Украиной на данный момент отсутствуют, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию", - написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты", опубликованной в пятницу по случаю Дня России.
Она считает, что в настоящее время конфликт с Украиной усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации. При этом Матвиенко подчеркнула, что "Российская Федерация - государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии".
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