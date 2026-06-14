Италия выступиа за резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящее большинство в Италии проголосовало за текст резолюции, в которой допускается поэтапное снятие санкций с РФ после завершения украинского конфликта. Документ был вынесен на голосование после выступления премьер-министра Джорджи Мелони в парламенте в преддверии саммита ЕС 18–19 июня.



В данном документе утверждались позиции страны по основным вопросам повестки дня, включая кризис на Украине. Правительство уполномочено работать на всех площадках над «справедливым и прочным миром на Украине при полном уважении ее суверенитета и независимости». При этом содержится пассаж о «поэтапном снятии санкций после окончания конфликта», а также предлагается использовать их в качестве рычага переговоров. Кроме того, отдельно утверждается, что процесс вступления новых членов в ЕС должен регулироваться «индивидуальными достижениями», а также сопровождаться «информированием парламента об экономических последствиях любого нового расширения сообщества».



Как указывает газета La Repubblica, смягчению обычных формулировок способствовала входящая в правящую коалицию партия «Лига», которую давно обвиняют в отклонении от централизованной проукраинской линии. Ее же представителям принадлежит пассаж о процедуре вступления в ЕС на фоне попыток ускорить этот процесс для Киева. Официальный Рим считает, что условия должны быть одинаковыми для всех кандидатов на вступление, а приоритет за получившими этот статус ранее балканскими странами.



За резолюцию, формальный документ, принимаемый перед каждым саммитом ЕС, проголосовали 170 депутатов, против выступили 138, воздержались 3, сообщается на сайте нижней палаты. Все прочие резолюции, представленные оппозицией, были отклонены, как и резолюция нового формирования «Национальное будущее» генерала Роберто Ванначчи, покинувшего ранее ряды «Лиги». В ее тексте содержался призыв к прекращению финансирования и поддержки Украины, а также к блокированию ее вступления в ЕС.







