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Шанс на переговоры с РФ Европа имела в 2021 году и упустила его - экс-глава МИД ФРГ

19:30 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа упустила свой шанс на переговоры с Россией в 2021 году, несмотря на попытки канцлера Германии на тот момент Ангелы Меркель сохранить нить диалога. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел ФРГ (2017-2018) Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

«Позвольте напомнить, в 2021 году было последнее заседание Европейского совета, в котором принимала участие Ангела Меркель. Это было до начала войны. Тогда Ангела Меркель сказала коллегам, что нужно собрать небольшую группу и вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным», — напомнил Габриэль. Однако, по его словам, за это экс-канцлер лишь подверглась критике в СМИ и не получила поддержки.

«В действительности она была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс сами вести переговоры. Когда мы не использовали его, когда европейцы сами вывели себя из игры, тогда, так сказать, руководящую роль взяли на себя США», — считает экс-глава МИД.

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