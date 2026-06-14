Ни одна страна не подвергалась такому давлению, как РФ сейчас — Медведев
16:00 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия — единственная страна в современной истории мира, которая подвергается настолько сильному давлению. Это отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.
Медведев назвал одним из вызовов современности «беспрецедентное давление извне». «Мы должны давать и даем ответ», — подчеркнул он.
«Никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений», — отметил председатель партии.
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