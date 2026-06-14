0
0
1310
НОВОСТИ

Больничный Набиуллиной «не должен быть поводом для теорий заговора» — Песков

13:32 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной «не должен быть поводом для теорий заговора».

«Послушайте, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье», — сказал он, отвечая на комментарий о том, что Набиуллина находится на больничном уже вторую неделю, пропустив ПМЭФ и ряд других важных мероприятий. «Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора», — подчеркнул Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

Новости

18:25 14.06.2026
Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
0
104
18:10 14.06.2026
Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
0
134
17:40 14.06.2026
Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
0
202
14:30 14.06.2026
Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
0
436
13:15 14.06.2026
Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
0
486
11:45 14.06.2026
СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
0
579
11:35 14.06.2026
Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
0
620
09:37 14.06.2026
В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
0
604
09:15 14.06.2026
Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
0
658
09:00 14.06.2026
Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
0
737

Возврат к списку