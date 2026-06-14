Больничный Набиуллиной «не должен быть поводом для теорий заговора» — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной «не должен быть поводом для теорий заговора».

«Послушайте, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье», — сказал он, отвечая на комментарий о том, что Набиуллина находится на больничном уже вторую неделю, пропустив ПМЭФ и ряд других важных мероприятий. «Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора», — подчеркнул Песков.