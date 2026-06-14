После нападения на дом в Наро-Фоминске задержан 16-летний гражданин Таджикистана
14:12 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестнадцатилетний подросток из Таджикистана подозревается в нападении с ножом на жильцов дома в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительным данным, он не был с ними ранее знаком, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«По подозрению в нападении на жильцов частного дома в Наро-Фоминске задержан на рынке „Садовод“ в Москве гражданин Таджикистана 2010 г. р. Предварительно, ранее он не был знаком с пострадавшими», — сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали иностранца, который с ножом напал на жильцов дома в подмосковном Наро-Фоминске, в результате один человек погиб и один получил ранения.
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