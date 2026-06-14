Путин присудил госпремию ректору МГУ Виктору Садовничему

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присудил государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за прошедший 2025 год ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. Под его руководством в университете созданы более 30 новых факультетов и институтов, открыты филиалы в 5 странах, а московский кампус увеличен вдвое.

Кроме того, за это время на орбиту запущены шесть спутников, созданных специалистами МГУ, а также создан самый мощный в стране суперкомпьютерный комплекс.