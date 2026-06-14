Путин присудил госпремию ректору МГУ Виктору Садовничему
14:32 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин присудил государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за прошедший 2025 год ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС.
Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года. Под его руководством в университете созданы более 30 новых факультетов и институтов, открыты филиалы в 5 странах, а московский кампус увеличен вдвое.
Кроме того, за это время на орбиту запущены шесть спутников, созданных специалистами МГУ, а также создан самый мощный в стране суперкомпьютерный комплекс.
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