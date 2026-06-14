Москалькова стала лауреатом госпремии за выдающиеся достижения правозащиты

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 года. Об этом объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Награда присуждена Москальковой за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Должность омбудсмена по правам человека она занимала десять лет — с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года. Москалькова также имеет другие государственные награды и звания: орден Почета (2006 г.), орден Александра Невского (2020 г.), почетное звание Заслуженный юрист РФ (2000 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025 г.).