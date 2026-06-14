Пашинян не исключил лишения армян диаспоры избирательного права

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил лишения избирательного права граждан республики, проживающих на постоянной основе за рубежом.

«Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство. Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование», — сказал Пашинян на брифинге в ответ на соответствующий вопрос журналиста.