ЕК готовит ужесточение всей визовой политики ЕС против РФ, Белоруссии и Ирана — источник

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия готовит осенью ужесточение всей визовой политики Евросоюза, которое предусматривает введение новых критериев отказов в предоставлении виз по соображениям безопасности, что будет в первую очередь распространяться на Россию, Белоруссию и Иран. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия проинформировала страны ЕС, что осенью представит предложения по ужесточению визовой политики стран ЕС в отношении третьих стран, основанное на угрозах безопасности. Это предложение будет включать новые критерии для отказа в визах гражданам стран, откуда, по мнению Еврокомиссии, исходят угрозы общественной безопасности», — отметил он.

По словам собеседника агентства, новые меры «должны быть применены в первую очередь в отношении граждан России, Белоруссии и Ирана», однако этот список «может быть расширен в будущем».