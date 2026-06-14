РФ не должна забывать гадости, взаимодействуя со сделавшими их странами — Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ готова к сотрудничеству с государствами, вводившими против нее санкции, но забывать такие гадости не имеет права и не будет. Это подчеркнул председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

«С нами определенным образом хотят выстраивать взаимоотношения, и мы обязаны помнить все, что было сделано против нашей страны, при выстраивании отношений на будущее», — напутствовал он.

«Мы готовы к сотрудничеству, естественно, и к сотрудничеству конструктивному, но забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а самое главное — наших граждан, мы просто не имеем права, — подчеркнул Медведев. — Это все должно остаться в памяти».