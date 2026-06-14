Выставку портретов «1429 в лицах. МоскVа» представят в Наро-Фоминске 22 июня
15:58 11.06.2026
В Наро-Фоминске 22 июня представят экспозицию, посвященную военнослужащим 1429-го полка. По словам координатора выставки Татьяны Данилочкиной, вход на выставку будет бесплатным. «Первоначально выставку представляли в Зеленограде, потому что мы там проводили мероприятие как волонтеры и собрали волонтеров со всей России, кто помогает с гуманитарной помощью, - отметила Данилочкина. - И в рамках подготовки родилась идея создать портреты ребят. Зеленоградские художники откликнулись, они на волонтерских основах поучаствовали в создании выставки и участвуют сейчас. Кроме того, выставка проводилась в Москве, в Мосгордуме, в Музее обороны Москвы, в библиотеке было три небольших мероприятия, посвященных 9 Мая».
После Наро-Фоминска выставку «1429 в лицах. МоскVа» покажут и в других городах Московской области, среди которых Апрелевка, Клин, Кашира, Сергиев Посад и другие.
«У нас есть ребята в Подмосковье, в каждом населенном пункте, мы будем создавать портреты ребят из этой местности. Какие-то уже созданы, они уже есть, какие-то мы уже художникам поручили», – говорит координатор выставки.
А ко Дню военного медика, предполагается создать серию портретов медиков. В перспективе проект будут развивать и по территориальному, и по профессиональному принципу. Организаторы собираются готовить тематические выставки, посвященные танкистам, операторам беспилотников и представителям других военных специальностей.
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