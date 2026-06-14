15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии находится под управлением граждан Румынии, что может расцениваться как преступление, совершенное президентом Майей Санду, у которой также есть румынский паспорт. С таким обвинением выступила оппозиционная Партия коммунистов Молдавии.

«По воле режима Санду СИБ руководят румыны. Допуск иностранных граждан, пусть даже из „партнерских“ государств, к изменению внутренней структуры, алгоритмам работы и кадровой политике СИБ является очевидным преступлением, государственной изменой», — говорится в заявлении на сайте партии.

В нем отмечено, что иностранцы, присягнувшие другим государствам, прямо и открыто управляют сегодня всеми ветвями власти в Молдавии, Национальным банком, правительством, проводят отборы судей и прокуроров.

Заявление коммунистов поддержала и Партия социалистов, которая потребовала заслушать в парламенте главу СИБ Александра Мустяцэ, отметив, что он, как и Санду, премьер Александр Мунтяну и спикер парламента Игорь Гросу, обладает румынским паспортом. Однако парламентское большинство в лице правящей Партии действия и солидарности отклонило эту инициативу.