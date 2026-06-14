Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — апрель 2026 г. снизилось на 3,36%

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли России за январь — апрель 2026 года снизилось по сравнению с показателем годом ранее на 3,36%, до $43,1 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период вырос на $4,5 млрд и достиг $135,4 млрд, а импорт — на $6 млрд, до $92,3 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,83% и составил $227,7 млрд.