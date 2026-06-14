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Собянин: В Москве продолжат комплексную реставрацию ансамбля Донского монастыря

13:10 11.06.2026

Процесс реставрации ансамбля Донского монастыря, где уже отремонтированы несколько важных зданий, продолжится. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Донской ставропигиальный мужской монастырь является объектом культурного наследия федерального значения, объединяющим более 30 памятников истории и архитектуры.

«Комплексная реставрация идет уже несколько лет — за счет федерального и городского бюджетов, помощи меценатов», — отметил мэр столицы.

Уже завершилась реставрация Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила, причем в 2016 и 2017 годах проекты восстановления этих храмов удостоились премии «Московская реставрация». Также исторический облик был возвращен дому настоятеля 1749 года постройки. Специалистами отреставрированы фасады и купола Большого (Нового) собора (1684–1689, 1748), а также девять из 12 крепостных башен монастыря.

Комплексная реставрация ансамбля монастыря продолжится в нынешнем году в соответствии с постановлением правительства Москвы. В частности, будут завершены работы в башне № 10 и окончено восстановление храма Святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом Великомученицы Екатерины.

Отметим, что восстановление памятников архитектуры в Москве идет очень активно. На днях стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация». Подать заявки можно будет В девяти номинациях, будет вручаться также специальная премия для молодых реставраторов. Победителей будут выбирать члены жюри, а также москвичи в рамках проекта голосований «Активный гражданин».

А в городском медиабанке «Мосфото» теперь доступен новый раздел «Культурное наследие», в котором собраны фотографии памятников архитектуры Москвы, в том числе архивные. Также там приведены исторические факты и информация о выполненных реставрационных работах. В первую версию раздела вошли строения, реставрация которых завершилась в 2025 году. Напомним, в Москве ежегодно работы завершаются примерно на 150 памятниках истории и культуры.

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