Трамп заявил, что США нанесут новые удары по Ирану в ночь на 12 июня

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как он отметил в соцсети Truth Social, США «очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью».