РФ осталась в апреле крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК
17:00 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в апреле 2026 года вновь была крупнейшим поставщиком нефти в Индию — экспорт составил 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
Так, РФ обеспечила в апреле примерно 1,7 млн б/с поставок нефти в Индию, что несколько ниже, чем 2,1 млн б/с в марте. На втором месте по поставкам в Индию была Саудовская Аравия с показателем 670 тыс. б/с. Также существенные объемы поставок пришлись на Венесуэлу, Бразилию, Нигерию и Иран, которые обеспечили 283 тыс. б/с, 276 тыс. б/с, 236 тыс. б/с и 133 тыс. б/с соответственно, отмечается в отчете ОПЕК со ссылкой на данные Kpler.
Общий объем импорта нефти Индией в апреле вырос по отношению к марту и составил в среднем 4,9 млн б/с (+9%).
Кроме того, импорт нефти в Китай в апреле упал до самого низкого уровня с октября 2021 года — с 11,76 млн б/с до 9,32 млн б/с. При этом Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, ее доля в поставках составила 23%, еще 15% поставок обеспечила Бразилия, на Саудовскую Аравию пришлось 13%.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
- 09:00 14.06.2026
- Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
комментарии(0)