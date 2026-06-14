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РФ осталась в апреле крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК

17:00 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в апреле 2026 года вновь была крупнейшим поставщиком нефти в Индию — экспорт составил 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Так, РФ обеспечила в апреле примерно 1,7 млн б/с поставок нефти в Индию, что несколько ниже, чем 2,1 млн б/с в марте. На втором месте по поставкам в Индию была Саудовская Аравия с показателем 670 тыс. б/с. Также существенные объемы поставок пришлись на Венесуэлу, Бразилию, Нигерию и Иран, которые обеспечили 283 тыс. б/с, 276 тыс. б/с, 236 тыс. б/с и 133 тыс. б/с соответственно, отмечается в отчете ОПЕК со ссылкой на данные Kpler.

Общий объем импорта нефти Индией в апреле вырос по отношению к марту и составил в среднем 4,9 млн б/с (+9%).

Кроме того, импорт нефти в Китай в апреле упал до самого низкого уровня с октября 2021 года — с 11,76 млн б/с до 9,32 млн б/с. При этом Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, ее доля в поставках составила 23%, еще 15% поставок обеспечила Бразилия, на Саудовскую Аравию пришлось 13%.

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